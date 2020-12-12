AFAD tarafından aranan kayıp kişi, polis ekiplerince evinde bulundu
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AFAD tarafından aranan kayıp kişi, polis ekiplerince evinde bulundu

12.12.2020 03:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 03:55

İzmir'in Buca ilçesinde AFAD ekiplerince aranan kayıp kişiyi polis, evinde buldu.

İzmir'in Buca ilçesinde AFAD ekiplerince aranan kayıp kişiyi polis, evinde buldu.

Şahin Tepesi'ne iki arkadaşıyla oturmaya giden Yunus Emre Yaşar (22) bir süre sonra kendisine ait otomobilden dışarı çıktı.

Arkadaşları Yaşar'ın otomobile geri dönmemesinin ardından polise ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Ekipler, yoğun yağış altında yaptıkları arama çalışmaları sonucu bölgede Yaşar'a ulaşamadı.

Arkadaşlarının verdiği ifadeler doğrultusunda Yaşar'ın ev adresini belirleyen polis ekipleri, gencin evinde olduğunu tespit etti.

AFAD tarafından aranan kayıp kişi, polis ekiplerince evinde bulundu
AFAD tarafından aranan kayıp kişi, polis ekiplerince evinde bulundu
AFAD tarafından aranan kayıp kişi, polis ekiplerince evinde bulundu
AFAD tarafından aranan kayıp kişi, polis ekiplerince evinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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