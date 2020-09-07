İzmir'de açık deniz balıkçılık turnuvası sona erdi Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen ve bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen Tuna Masters Teos'da ödüller sahiplerine verildi.

Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen ve bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen Tuna Masters Teos'da ödüller sahiplerine verildi.

Turnuvada 81,5 kilogram orkinos yakalayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Eski Başkanı Can Özgener, Cem Özgener, Ethem Çolak, Özdemir Kuran, İsmail Cider, Recep Can, Taner Altunbaş ve Mert Hacı Raifoğlu ekibi "En Büyük Balık" ödülünü kazandı.

Genel klasmanda ise "Baracuda" adlı tekne ile turnuvaya katılan Erkut Soyak, Gökhan Çarmıklı, Burhan Çavuşoğlu ve Murat Arslan ekibi birinci, "Ateşiko Filika" ile turnuvaya katılan Tuğberk Güleç, Deniz Gözen, Alp Tekeli ve Bora Kulnar ekibi ikinci, "Shamu" adlı tekne ile turnuvaya katılan Sinan Kuran, Osman Bulutlar, Bora Özer, Alptuğ Önal ve Halit Aslandağ ekibi üçüncü oldu.

Turnuvanın jüri özel ödülü de turnuvada iki gün boyunca Cano -1 ekibi ile denize açılan 4 yaşındaki Can Ayaz Özer'e verildi.

Kaynak: AA