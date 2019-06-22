İzmir'de 78 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Alibostan ve Karaada mevkilerinde iki lastik botun denize açıldığını tespit etti.

Müdahale edilen botlardaki Kongo, Somali, Suriye, Orta Afrika, Afganistan, Togo, Etiyopya, Burundi ve Gana uyruklu toplam 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İzmir Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA