İzmir'de 7. kattan düştüğü ileri sürülen genç kadın öldü - Haberler
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İzmir'de 7. kattan düştüğü ileri sürülen genç kadın öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İzmir'de 7. kattan düştüğü ileri sürülen genç kadın öldü

İzmir'in Konak ilçesinde 7. kattan düştüğü ileri sürülen 23 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Konak ilçesinde 7. kattan düştüğü ileri sürülen 23 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi.

Olay, saat 00.10 sıralarında Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 11 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ece Baş (23), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Baş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Baş'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de 7. kattan düştüğü ileri sürülen genç kadın öldü

İzmir'de 7. kattan düştüğü ileri sürülen genç kadın öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Göztepe Mahallesi, İnönü Caddesi, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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