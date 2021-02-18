6,5 aylık hamile kadın bel fıtığından kapalı ameliyatla kurtuldu

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İzmir'de 6,5 aylık hamile kadın, belinde oluşan fıtıktan lokal anestezi uygulanarak yapılan kapalı ameliyatla kurtuldu.

Şanlıurfa'da oturan 26 yaşındaki 2 çocuk annesi Berivan G'ye hamileliğinin 16. haftasında bel ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede fıtık teşhisi konuldu. Fıtığı patladığı belirlenen kadın, bebeğinin sağlığını etkileyebileceği endişesiyle açık ameliyatı kabul etmedi.

İzmir'de Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sayın'a ulaşan kadın, muayene günü lokal anestezi uygulanarak bel fıtığı ameliyatı oldu.

Medicana International İzmir Hastanesindeki ameliyatla, hamile kadının patlayan 4 santimetrelik fıtığı alındı.

Doç. Dr. Murat Sayın, AA muhabirine, yürüme güçlüğü çekerek gelen hastaya, acil ameliyat edilmesi gerektiğini, lokal anestezi yoluyla hamilelik sürecine zarar vermeden operasyon yapılabileceğini aktardığını belirtti.

Şanlıurfa'dan geldiği gün, hiç zaman geçirmeden ameliyat edilen hastanın sağlığına kavuştuğunu anlatan Sayın, şu bilgileri verdi:

"Hastamızın bel fıtığıyla normal doğum yapma gibi bir şansı yoktu. Doğum sırasında ıkınmaya bağlı olarak sonraki süreçte felç kalma ihtimali vardı. Hastamızın belinden 5 milimetrelik delik açarak özel bir kamerayla patlayan fıtığı yerinden çıkarmayı başardık. Hastamız ameliyattan dakikalar sonra kalkıp yürüdü. Artık hamileliğine kaldığı yerden rahat şekilde devam edecek. Hamilelik sürecinde bel fıtığı teşhisi konulan tüm hastalara tam kapalı yöntemle bel fıtığı ameliyatı olmalarını tavsiye ediyorum."

Berivan G. de bebeğini kaybetmekten çok korktuğunu belirterek, "Çok zor bir hamilelik süreci geçiriyordum. Doktorlar, açık ameliyat sırasında herhangi risk olursa bebeği de alabileceklerini söyledi. Bebeğim daha 6,5 aylık, yaşamama ihtimali vardı. O riski göze alamadım. Murat Sayın'ın yaptığı bel fıtığı ameliyatı sayesinde artık o zor günler geride kaldı. Artık ben de bebeğim de çok iyiyiz. Ameliyatın ardından hemen yürüdüm, ağrım kalmadı ve eski hayatıma döndüm." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler