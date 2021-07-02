İzmir'de 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi yem karma makinesinde bulundu
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İzmir'de 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi yem karma makinesinde bulundu

İzmir'de 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi yem karma makinesinde bulundu
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu, yem karma makinesinin içinde ölü bulundu, dedesi gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu, yem karma makinesinin içinde ölü bulundu, dedesi gözaltına alındı.

Gökçen Mahallesi'nde bir çiftlikte yem karma makinesinin içinde 5 yaşındaki Z.K.Y'nin cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede makinenin içinde bulunan kız çocuğunun hayatını kaybettiği ve cesedinin vücut bütünlüğünün kaybolduğu belirlendi.

Kız çocuğunun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken çiftlik çalışanı dede M.T. gözaltına alındı.

M.T'nin ilk ifadesinde çiftlik çevresinde oyun oynayan torunu Z.K.Y'nin traktör kepçesiyle yem döktüğü karma makinesinin içine girdiğini görmediğini, kan görmesi üzerine makineyi durdurduğunu söylediği öğrenildi.

İzmir'de 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi yem karma makinesinde bulundu
İzmir'de 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi yem karma makinesinde bulundu
İzmir'de 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi yem karma makinesinde bulundu
İzmir'de 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi yem karma makinesinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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