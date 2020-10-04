30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu
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30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu

04.10.2020 21:54 | Son Güncelleme: 04.10.2020 22:30

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 30 yıllık polis memuru Ramazan Sezen, Balçova ilçesindeki Baraj Yolu üzerinde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre Sezen'in geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve kimlik Tespit Şubesi'nde görevli polis memuru Ramazan Sezen (53), Balçova ilçesinde ölü bulundu.

YOL KENARINDA HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU

Bugün öğle saatlerinde, Balçova ilçesindeki Baraj Yolu üzerinde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin, olayla ilgili başlattığı araştırmada ölen kişinin Olay Yeri İnceleme ve kimlik Tespit Şubesi'nde görevli polis memuru Ramazan Sezen olduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre, Sezen'in kalp krizi geçirdiği ve fenalaşarak yere yığıldığı öğrenildi.

RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI BİR SÜREDİR İZİNLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sezen'in kronik rahatsızlığından dolayı bir süredir idari izinli olduğu bildirildi. 30 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen Sezen'in cenazesinin Tire ilçesi Derebaşı Mahallesi mezarlığında öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu
30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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