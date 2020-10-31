Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor
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Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor

31.10.2020 13:48 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:02

Son Dakika! İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Perinçek ve 3 çocuğu 23 saatin ardından olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan Anne ve 3 çocuğu bölgede bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kalan diğer çocuğun ise kurtarma çalışması devam ediyor.

İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok binada hasar meydana geldi. Bazı binalar tamamen çökerken, şimdiye kadar toplamda 25 kişi hayatını kaybetti 831 kişi ise yaralandı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşlarda evlerine girmemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Depremden en çok etkilenen binalar arasında bulanan Rıza Bey Apartmanı, Yılmaz Erbek Apartmanı ve Doğanlar Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Doğanlar Apartmanında yaklaşık 3 saat önce yerleri saptanan Seher Perinçek ve 4 çocuğun kurtarma çalışmalarından sevindiren haberler art arda geldi.

Ekipler ilk olarak 2 çocuğu enkaz altından çıkartırken, daha sonra Anne Seher Perinçek'i de sağ olarak enkazdan çıkardı. Anne ve 3 çocuğu bölgede bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında kalan 4'üncü çocuğun da kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor
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