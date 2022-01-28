İzmir'de 21 kaçak göçmen yakalandı; 22 göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir'de 21 kaçak göçmen yakalandı; 22 göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı, Azat Yıldız - Güncel
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İzmir'de 21 kaçak göçmen yakalandı; 22 göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmen yakalanırken; Çeşme açıklarında ise motor arızasıyla sürüklenen lastik botun içerisindeki 22 göçmen ise kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmen yakalanırken; Çeşme açıklarında ise motor arızasıyla sürüklenen lastik botun içerisindeki 22 göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 13.45 sıralarında Dikili açıklarında yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak göçmen bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmeni yakaladı.

Çeşme açıklarında ise bugün saat 03.40 sıralarında lastik botun, motor arızasıyla sürüklenen bir grup kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerine yardım talebinde bulundu. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botları 22 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İzmir'de 21 kaçak göçmen yakalandı; 22 göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

Sahil Güvenlik, Dikili, Çeşme, Güncel, Haber

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