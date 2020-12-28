İzmir'de 2020 yılında 363 bin meyve fidanı dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de 2020 yılında 363 bin meyve fidanı dağıtıldı

28.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:27
İzmir'de 2020 yılında 363 bin meyve fidanı dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Fidanlar Bizden Meyveler Sizden" sloganıyla sürdürdüğü tarımsal destek programı kapsamında, 2020 yılı içinde 17 bin üreticiye verimi yüksek 363 bin meyve fidanı dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Fidanlar Bizden Meyveler Sizden" sloganıyla sürdürdüğü tarımsal destek programı kapsamında, 2020 yılı içinde 17 bin üreticiye verimi yüksek 363 bin meyve fidanı dağıtıldı.

Kent kırsalında ücretsiz zeytin ve meyve fidanı dağıtımlarını ara vermeden sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılının ikinci dönemini kapsayan fidan dağıtımlarını tamamladı. 8 bin 106 vatandaşa aralık ayı içerisinde 140 bin 680 meyve fidanı teslim edildi. 2020 yılında; zeytin, ceviz, kestane, kiraz, badem, incir, mandalina ve kayısı başta olmak üzere 17 çeşitten toplam 363 bin fidan dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesinin, bugüne kadar dağıttığı fidan sayısı ise 4 milyon 750 bine ulaştı.

Büyükşehir belediyesinin fidan dağıtımından üretici de memnun oldu. Fidan desteğinin pandemi döneminde dahi kesintisiz sürdürülmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Urla Birgi Mahallesi Muhtarı Sevil Duman, "Her damla su, yeşeren her fidan köylerimizde yaşamı ve bereketi ifade ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin köyümüze kadar ulaştırdığı fidanları 73 yaşındaki annemle birlikte bugün dikmeye başladık, ilk can suyunu birlikte verdik. Diktiğimiz her fidan çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakabileceğimiz en büyük miras" diyerek duygularını dile getirdi.

"Yeni neslin toprağına sahip çıkmasını istiyoruz"

Sevil Duman'ın annesi Nahide Koparal ise Birgi'de 40 yıldır tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını söyleyerek, "Zaman içinde köyde genç kalmadı, şehre çalışmaya gittiler. Tarımla uğraşan insan sayısı azaldı. Biz dağlardan fidan söker, aşı yapar, dikerdik. Şimdi Büyükşehir fidan veriyor. Yeni neslin toprağına sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

"Ekip biçmemiz gerekiyor"

Babadan bağcı, zeytinci olduğunu söyleyen Ayten Çetinel ise büyükşehir ekiplerinin getirdiği badem fidanlarını eşi ve üç çocuğuyla bahçesine dikti. Çetinel, "Üretirsek büyürüz. Ağaç dikmezsek yağmur olmaz, yağmur olmazsa susuz kalırız. Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakamayız. O yüzden ekip biçmemiz, üretmemiz gerekiyor" dedi. - İZMİR

İzmir'de 2020 yılında 363 bin meyve fidanı dağıtıldı
İzmir'de 2020 yılında 363 bin meyve fidanı dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Arda Turan Erol Bulut Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de 2020 yılında 363 bin meyve fidanı dağıtıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:05:09. #1.15#
title