İzmir'de 2 kişiyi öldürdüğü, annesini yaraladığı öne sürülen şüpheli ile amcası tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 2 kişiyi tabancayla öldürdüğü ve annesini bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli ile amcası tutuklandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 2 kişiyi tabancayla öldürdüğü ve annesini bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli ile amcası tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheliler Ç.B. ile O.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

İddiaya göre, Kültür Mahallesi Onat Kutlar Sokak'taki bir iş yerine dün amcası O.B ile gelen Ç.B, annesi A.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Ç.B, daha sonra annesinin birlikte yaşadığı Behçet M'yi ve annesinin yaralı olarak uzaklaşmaya çalışırken sığındığı marketin sahibi Hasan T'yi tabancayla öldürmüştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı anneyi hastaneye kaldırmıştı. Polis, Ç.B. ve O.B'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman