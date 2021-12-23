İzmir'de 16 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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İzmir'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Kokar Koyu'nda soğuktan etkilenen çok sayıda göçmenin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, aralarında bebek ve çocukların olduğu 16 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek için hazırlık yaptığını belirledi.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, Urla Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

İzmir'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

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