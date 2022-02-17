İzmir'de 15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin faillerine ceza

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kaybolduktan 15 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Orhan Karaoğlan'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanıklardan Serkan Oğuz'a ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Yüksel ile Yakup Aldemir'e ise müebbet hapis cezası verildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutukluk sanıklar Yakup Aldemir ile Mehmet Yüksel salonda hazır edildi. Diğer sanık Serkan Oğuz ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanının son kez sözlerini sorduğu sanıklar, Karaoğlan'ı kendilerinin öldürmediğini iddia edip tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Serkan Oğuz, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'e iştirak halinde tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet daha sonra, Aldemir ve Yüksel'e iyi hal indirimi uygulayıp cezalarını müebbet hapse çevirdi. Heyet, Oğuz'a uygulanan cezada indirime yer olmadığına hükmetti.

Olay

İzmir'de 2005'te ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Orhan Karaoğlan bulunamamış, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde 2018'de kurulan özel ekip olayı aydınlatmak için çalışma başlatmıştı.

İki yıl süren çalışmalar sonunda bir galeride otomobil alım satım işi yapan Karaoğlan'ın, zanlılar Serkan Oğuz, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir tarafından, borç meselesi nedeniyle kemerle boğularak öldürüldüğü, cesedinin Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kumdere mevkisinde yakılarak ortadan kaldırılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

Bölgede 2005 yılında bulunan kimliği tespit edilemeyen cesedin de Karaoğlan'a ait olduğu belirlenmişti.

Düzenlenen operasyonla, 14 Eylül 2020'de gözaltına alınan ve tutuklanan 3 kişi hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan dava açılmıştı.