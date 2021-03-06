İzmir'de 13 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
06.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:41
İzmir'in Urla ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir'in Urla ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Urla Sanayi Sitesi esnafı Erdoğan Gençay'ın oğlu Bartu Gençay, Denizli Mahallesindeki evinde fenalaştı.
İhbar üzerine eve gelen ambulans ekibinin müdahale ettiği çocuk, kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri