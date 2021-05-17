Erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya konuşursa her şey ortaya çıkacak

İzmir'de hem komşusu hem de erkek arkadaşı Deniz Özarslan ile kavga eden ancak daha sonra barışan Derya Kılıç, erkek arkadaşının evindeki terastan düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kılıç'ın uyanarak tüm yaşanılanları anlatması bekleniyor.

İzmir'in Konak ilçesindeki Karataş Mahallesi'nde bulunan Şehit Nihat Bey Caddesi'ndeki evde Derya Kılıç ve Berna Güntekin, evde oturdukları sırada gelen sesleri duyup, balkona çıktı. İddialara göre iki kadın, pencereden kendilerine seslenen yan binadaki komşuları Deniz Özarslan'ın elindeki tabancanın şarjörünü gösterip, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diye bağıran Özarslan'ın küfür ve hakaretlerine maruz kaldı.

CEP TELEFONUNA KAYDETTİ

Özarslan'ın tehditleri nedeniyle panik yaşayan ikiliden Derya Kılıç, polisi ararken Berna Güntekin ise elindeki cep telefonla Özarslan'ın hareketlerini kayıt altına aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilerek, Özarslan hakkında 'Silahla tehdit' suçlamasıyla dava açıldı.

İKİ SEVGİLİ SONRAKİ SÜREÇTE BARIŞTI

Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın devam ettiği süreçte, iki sevgili Derya Kılınç ve Deniz Özarslan'ın barıştığı öğrenildi.

Aralarının düzelmesinin ardından erkek arkadaşı Deniz Özarslan'ın evine giden Derya Kılıç, binanın terasında içki içtiği sırada yaklaşık 12.5 metre yükseklikten düştü.

Sert şekilde yere düşmesinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın durumunun ağır olduğu ve acil olarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

"ALKOLLÜYDÜK, TERASIN UCUNA GİDİP KENDİMİ ATARIM DEDİ"

Polis, talihsiz olayın ardından Deniz Özarslan'ı gözaltına aldı. Özarslan, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklandı. Özarslan'ın polisteki ifadesinde, "İlişkiye başlamıştık. Ben ayrılmak istedim ancak kendisi istemedi. Alkollüydük. Terasın ucuna gidip, 'Kendimi atarım' dedi. İki elini yana açtı. Sonra bir anda aşağıya düştü" dediği öğrenildi.

DERYA KONUŞURSA HER ŞEY AÇIĞA ÇIKACAK

Bel, bacak ve omuz bölgesinde ciddi kırıkları olan Derya'nın yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşması ve tüm yaşananları anlatması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı