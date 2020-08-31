İZMİR Çoban tıp fakültesini kazandı Yıllar sonra ilham aldığı doktorla konuştu
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İZMİR Çoban tıp fakültesini kazandı Yıllar sonra ilham aldığı doktorla konuştu

Çoban tıp fakültesini kazandı Yıllar sonra ilham aldığı doktorla konuştuVAN'ın Erciş ilçesinde çobanlık yapan Muhammet Taş (19), Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazandıktan sonra kendisine ilham olan kişinin 9 yıl önce amcasını ameliyat eden İzmir Ege Üniversitesi Beyin ve...

31.08.2020 15:36 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:47

Çoban tıp fakültesini kazandı Yıllar sonra ilham aldığı doktorla konuştu

VAN'ın Erciş ilçesinde çobanlık yapan Muhammet Taş (19), Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazandıktan sonra kendisine ilham olan kişinin 9 yıl önce amcasını ameliyat eden İzmir Ege Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Sedat Çağlı olduğunu söyledi. Hayallerinin mimarıyla telefon üzerinden görüntülü konuşma yapan Taş, İdolüm olarak sizi seçtim dedi. Prof. Dr. Çağlı ise, En büyük desteği benden göreceksin diye konuştu.

Van'ın Erciş ilçesine 25 kilometre mesafedeki Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ferkuşat Taş ve ev kadını Mukaddes Taş çiftinin 4 çocuğundan Muhammet Taş, ÖSYM (T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklanan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarında büyük bir başarıya imza atarak, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. İlkokul yıllarından itibaren ailesine maddi destek sağlamak amacıyla çobanlık yapan Taş, koyunların yanında test çözerek üniversiteye hazırlandı. Sınavdan 506.80527 puan alarak 10'ncu tercihi olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazanan Taş, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

SİZİ KENDİME İDOL OLARAK GÖRDÜM

Öte yandan Taş'a doktor olma hayalini kurduran kişi ise 9 yıl önce amcasını ameliyat eden İzmir Ege Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Sedat Çağlı oldu. Hayallerinin mimarıyla telefon üzerinden görüntülü konuşma yapan Muhammet Taş, Omuriliğinde sıkıntı olan amcamı size getirdiğimizde sıcak ilginiz ve mütevazi davranışınız beni çok etkiledi. O günden sonra kendime bir yön çizdim. Sizi kendime idol olarak gördüm. Hep örnek aldım. Yoğun bir tempo ile çalıştım. Hem çobanlık yaptım hem üniversite sınavlarına hazırlandım. Bundan sonra da sizin tecrübelerinizden faydalanmak istiyorum. Size çok teşekkür ediyorum dedi.

OĞLUM İNŞAATLARDA VE ÇOBANLIK YAPARAK ÇALIŞIP, SINAVLARA HAZIRLANDI

Görüntülü telefon görüşmesinde oğlunun yanında bulunan baba Ferkuşat Taş ise çocuğunun örnek aldığı Prof. Dr. Çağlı'ya teşekkür ederek, Hocam biz size 9 yıl önce geldiğimizde bizimle yakından ilgilendiniz. Mütevazi ve sıcak ilginiz bizi çok etkiledi. Bundan dolayı oğlum yoğun tempo ile inşaatlarda ve çobanlık yaparak çalışıp, bir yandan da sınavlara hazırlandı. Sizi örnek alıp, sayenizde doktorluğu kazandı. Size çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.

BÖYLE BİR ŞEYE İLHAM KAYNAĞI OLMAK MÜTHİŞ BİR ŞEY

Yıllar önce Muhammet'in amcası ve babasıyla birlikte hastaneye başvurduklarını söyleyen Prof. Dr. Çağlı, Amcası ama idi. Bacaklarında da ciddi güç kaybı, yürüme problemi vardı. Hastalığı da omurilik içinde damarsal bir bozukluktu. Çok zor ve riskli bir ameliyattı. Bu vesileyle tarafımdan görüldü. Daha sonra kendileriyle sıcak bir ortamda diyaloğumuzu geliştirdik. Onlar bize inandı, ekibimizle birlikte sorunsuz bir ameliyat gerçekleştirdik. Kontrollerin olduğu dönemde de sürekli diyalog halindeydik. Sonrasında böyle bir haber duyunca çok duygulandım. İlk önce Muhammet beni arayarak, tıp fakültesini kazandığını söyledi. Daha sonra gazete haberlerini gördüm ve daha da duygulandım. Birçok arkadaşımız, birçok kişiye ilham kaynağı oluyor. Benim de Muhammet'e ilham kaynağı olmam çok duygulandırdı. Biz genellikle tıp fakültesi öğrencilerine ders verirken ilham kaynağı olabiliyoruz. Daha ilkokuldayken böyle bir şeye ilham kaynağı olmak müthiş bir şey. Şu anda bile çok heyecanlı ve duyguluyum. İşin içinde olan öğrencilerin buna kalkışması daha kolay. Bunu bir kere görerek bu işe kalkışması hiç unutamayacağım bir şey. En büyük desteği ben vereceğim, bu çocuğun çok başarılı bir hekim olacağından hepimiz eminiz dedi.

İZMİR Çoban tıp fakültesini kazandı Yıllar sonra ilham aldığı doktorla konuştu

Kaynak: DHA

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