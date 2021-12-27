İzmir Büyükşehir 'Toplamıyoruz' dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü gündem oldu

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin pitbull saldırısından ağır şekilde yaralanmasının ardından sokak hayvanları konusu yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sokak hayvanlarının toplatılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin ardından CHP'li belediyelerden art arda hayvanların toplanmayacağı yönünde paylaşımlar geldi. Bu belediyeler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi de vardı.

"TOPLANMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Değerli İzmirliler, Kentimizdeki sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerinin yanı sıra acil ve münferit durumlar dışında toplanması söz konusu değildir. Can dostlarımız hepimize emanet" denildi.

SOYER'İN GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medya kullanıcıları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sokak köpekleri tarafından kovalandığı anları yeniden paylaştı. Söz konusu görüntülerde Soyer'in bisikletiyle sokak köpeğinden kaçtığı anlar yer alıyor.

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