İZMİR 'Beyaz önlüklü çocuk', okuduğu okulun bağışçısı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR 'Beyaz önlüklü çocuk', okuduğu okulun bağışçısı oldu

'Beyaz önlüklü çocuk', okuduğu okulun bağışçısı olduİZMİR'in Menemen ilçesinde, Muharrem Ütri (43), ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle arkadaşının çamaşır suyundan beyazlamış eski önlüğüyle gittiği okulunun, bağışçısı oldu.

17.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:39

'Beyaz önlüklü çocuk', okuduğu okulun bağışçısı oldu

İZMİR'in Menemen ilçesinde, Muharrem Ütri (43), ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle arkadaşının çamaşır suyundan beyazlamış eski önlüğüyle gittiği okulunun, bağışçısı oldu. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılarak yeniden yapılacak Menemen Koyundere Ortaokulu'na Muharrem Ütri'nin adı verilecek.

İzmir'in Menemen ilçesinde inşaat işçisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve şimdilerde müteahhitlik yapan Muharrem Ütri, ilk ve ortaokulu Menemen Koyundere Ortaokulu'nda okudu. Ailesinin maddi durumu yeterli olmadığı için önlük alamadığı Ütri, okulunun bağışçısı oldu.

Sınıf arkadaşının annesinin verdiği çamaşır suyu lekeli önlükle okuluna gittiğini, bu nedenle arkadaşları tarafından dışlandığını anlatan Ütri, "Yıllar sonra okuluma geldim. Benim için unutulmayacak günlerdi. Şu sıranın, bu sınıfın dili olsa da konuşsa. Neler çektiğimi kimse bilmiyor. Üzerimde beyaz önlüğün olmasının ayrımcılığını yaşadım. Arkadaşlarımla tartıştığımda, senin bir önlüğün bile yok derlerdi. İnşaatçı bir ailenin çocuğuydum. Babam tek başına çalışırdı. Maddi imkanımız yoktu. Arkadaşımın annesi bana bir önlük getireceğini söyledi. Çok duygulanmıştım. O geceyi sabah edememiştim. Arkadaşımın annesinin getirdiği önlüğün yarısına çamaşır suyu dökülmüştü. Önlüğün yarısı beyaz, yarısı maviydi. Eve geldiğimde annem de önlüğün tamamına çamaşır suyu döküp, önlüğü bembeyaz yaptı. Beşyıl boyunca o beyaz gömleği giydim. O önlük benim iş hayatımda, tüm iş görüşmelerimde bana kamçı oldu" dedi.

'BEYAZ ÖNLÜKLÜ DOKTORLARIN YETİŞMESİNİ İSTİYORUM'

Okuduğu okulun yıkılacağını öğrendiğinde yardım etmeye karar verdiği belirten Ütri, "Ağabeyimle okulun yıkılacağını duyduk. 8 yıl boyunca okulun arsa sorunları sebebiyle yapılamadığını öğrendik. Bağışçı olmaya karar verdim. Depreme dayanıklı olmadığı için okul yıkılacak, yan tarafta, okul yeniden inşa edilecek. Adım verilecek. Burada, beyaz önlüklü çocukların değil de beyaz önlüklü doktorların yetişmesini istiyorum. Eğitime çok büyük önem veriyorum" diye konuştu.

İZMİR 'Beyaz önlüklü çocuk', okuduğu okulun bağışçısı oldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz Güncel
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil Güncel
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı Güncel
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 3. Sayfa
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada...
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu Magazin
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Ankaragücü, takım arkadaşına saldıran Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti
Ankaragücü, takım arkadaşına saldıran Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
HDP'li Mensur Işık'ın döverek hastanelik ettiği eşi, yaşadığı kabusu karakolda anlattı
HDP'li Mensur Işık'ın döverek hastanelik ettiği eşi, yaşadığı kabusu karakolda anlattı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
13 yaşındaki çocuk pitbull'un saldırısına uğradı, ölümden zor kurtuldu
13 yaşındaki çocuk pitbull'un saldırısına uğradı, ölümden zor kurtuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Bülent Turan Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Danla Bilic Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: İZMİR 'Beyaz önlüklü çocuk', okuduğu okulun bağışçısı oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 10:45:27. #1.15#
title