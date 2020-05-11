İZMİR Bergama Kozak Yaylası'nda özel köpeklerle zengin trüf alanı tespit edildi
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İZMİR Bergama Kozak Yaylası'nda özel köpeklerle zengin trüf alanı tespit edildi

İZMİR Bergama Kozak Yaylası'nda özel köpeklerle zengin trüf alanı tespit edildi
11.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:53

Bergama Kozak Yaylası'nda özel köpeklerle zengin trüf alanı tespit edildiİZMİR'in Bergama ilçesinde bulunan Kozak Yaylası'nda son yıllarda fıstık çamı ağaçlarında yaşanan sorunlar nedeniyle ürün kaybı yaşayan yöre halkı artık ağaçların altında keşfedilen mantar ile yeni gelir kapısı sağlayacak.

Bergama Kozak Yaylası'nda özel köpeklerle zengin trüf alanı tespit edildi

İZMİR'in Bergama ilçesinde bulunan Kozak Yaylası'nda son yıllarda fıstık çamı ağaçlarında yaşanan sorunlar nedeniyle ürün kaybı yaşayan yöre halkı artık ağaçların altında keşfedilen mantar ile yeni gelir kapısı sağlayacak. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Özel yetiştirilmiş cins köpeklerle yapılan aramada Kozak Yaylası'nda zengin doğal trüf alanı tespit edilmiştir. Fıstık çamından olan kaybımızı inşallah trüf ile telafi edip orman köylümüze ekonomik anlamda katkı sağlayacağız" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü son yıllarda fıstık çamı ağaçlarında yaşanan sorunlar nedeniyle ürün kaybı yaşayan yöre halkına destek olmak amacıyla ekonomik anlamda çözümler üretmeye devam ediyor. Kozak Yaylası'ndaki ormanlarda çam fıstığı dışında da alternatif odun dışı alternatif ürünler bulmak için İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince başkanlığında bölge ormanlarında teknik bir çalışma gerçekleşti.

İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, Odun Dışı Orman Ürün ve Hizmetleri Şube Müdürü Zulal Totan, Bergama Orman İşletme Müdürü Turan Çiğnaklı ve Kozak Orman İşletme Şefi Mehtap Yıldırım'ın da katıldığı çalışmada Türkiye'nin önemli trüf yetiştiricilerinden Niyazi Uluçoban ve ekibiyle birlikte Kozak Yaylası ormanlarında çam fıstığı ağaçlarının altında trüf mantarı arandı. Bu konuda özel yetiştirilmiş cins köpeklerle yapılan aramada şimdiye kadar meşe gibi geniş yapraklı ağaçlarının altında ortaya çıkan trüflere fıstık çamı ağaçlarının altında da rastlandı. Bir saat içinde yaklaşık 1,5 kilo kadar trüf mantarı toplandı.

'33 HEKTAR ALANDA DOĞAL TRÜF ALANLARI TESPİT ETTİK'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Kozak Yaylası'nda fıstık çamı ağaçlarında meydana gelen ürün düşüklüğünün çözümüne ilişkin üniversitelerle 10 projeyi eş zamanlı olarak yürüttüklerini ancak bu arada orman köylüsünün gelir kayıplarının önüne geçmek için alternatif ürün arayışları içinde olduklarını söyledi. Derince, şunları söyledi:

"Trüf; tadı, kokusu ve benzersiz aromasından dolayı çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından bilinen ve sofrada yeri hep ayrıcalıklı olan, piyasada ekonomik anlamda yüksek katma değere sahip bir mantar türüdür. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz talimatları doğrultusunda sorumluluk sahamız olan İzmir ve Manisa illerinde trüf mantarı üretiminin artırılması için son 5 yıldır ciddi anlamda çalışmalar yürütülmektedir. Bugüne kadar bölge müdürlüğümüz hudutlarında 33 hektar alanda doğal trüf alanlarının tespiti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yapay trüf ormanı tesis edilip 2 bin 416 adet trüf aşılı meşe fidanı dikilmiştir. Bergama Kozak Yaylası'nda zengin doğal trüf alanı tespit edilmiştir. Bu alanlardaki trüf mantarı, fidan üretim aşamasında kullanılacaktır. Fıstık çamından olan kaybımızı inşallah trüf ile telafi edip orman köylümüze ekonomik anlamda katkı sağlayacağız" dedi.

İZMİR Bergama Kozak Yaylası'nda özel köpeklerle zengin trüf alanı tespit edildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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