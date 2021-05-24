İzmir Barosu, Sedat Peker videolarıyla ilgili harekete geçti! 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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İzmir Barosu, Sedat Peker videolarıyla ilgili harekete geçti! 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu

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İzmir Barosu, organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş Sedat Peker'in yayınladığı videolar kapsamında Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, oğlu Tolga Ağar ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir Barosu, YouTube üzerinden yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla son dönemde büyük tartışma yaratan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile videolar incelenip gerekli araştırmalar yapıldığında savcılıkça tespit edilecek diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Baronun Twitter hesabından yapılan paylaşım ve yazılı açıklama şu şekilde;

İzmir Barosu, Sedat Peker videolarıyla ilgili harekete geçti! 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İzmir Barosu, Sedat Peker videolarıyla ilgili harekete geçti! 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İzmir Barosu, Sedat Peker videolarıyla ilgili harekete geçti! 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İzmir Barosu, Sedat Peker videolarıyla ilgili harekete geçti! 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İzmir Barosu, Sedat Peker videolarıyla ilgili harekete geçti! 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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