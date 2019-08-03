İZMİR BALKON KENARINA YUVA YAPAN KUMRU VE YAVRULARINI, KEPÇE İLE BESLİYOR

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Emre Topal, 8'inci kattaki evlerinin balkonunun kenarına yuva yapan kumru ve dünyaya getirdiği 2 yavrusunu, çorba kepçesi yardımıyla su ve ekmek vererek besliyor. Torbalı Mahallesi Fulya 2 Sitesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki balkonun kenarına bir kumru bir süre önce yuva yapıp, 2 yumurta bıraktı. Evlerinin balkonundaki yumurtaların üzerinde yatan kumruyu geçen hafta fark eden lise öğrencisi Emre Topal, bir süre rahatsız etmeden izledi. Anne kumrunun sıcak havada güç şartlarda bulduğu yiyeceklerle yavrularını beslemeye çalıştığını fark eden Topal, destek olmaya karar verdi. Topal, ilk iş olarak yuvanın yakınına bir kavanoz kapağı bıraktı. Ardından da bir kepçe yardımı ile bu kavanoz kapağına su koyarak anne ve yavru kumruların su ihtiyacını çözdü. Topal ayrıca, yuvanın yakınına ekmek parçaları da bırakarak beslenmelerini de sağladı. Sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşayan anne kumru ve yavruları için her gün su takviyesi yaptığını belirten Topal, Yavrularının yumurtadan çıkmasıyla birlikte günde 3- 4 sefer yuvayı kontrol etmeye başladım. Yuvanın bulunduğu yere yetişmekte güç oluyor. Bu nedenle yemek kepçesi kullanıyorum. Yavruların yaşaması için ne gerekiyorsa yapıp, anne kumruya destek vereceğim. Yavrular yuvadan uçana kadar ne gerekiyorsa yapacağım dedi.

Topal, bu örnek davranışı nedeniyle komşuları tarafından da takdir görüyor.

Kaynak: DHA