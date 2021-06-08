İzmir Alsancak Stadyumu kapılarını açmaya hazırlanıyor!
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İzmir Alsancak Stadyumu kapılarını açmaya hazırlanıyor!

İzmir Alsancak Stadyumu kapılarını açmaya hazırlanıyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Tarihi 1910'lara uzanan ve depreme dayanıklı olmadığı için 2015 yılında yıkılarak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden yapımına başlanan İzmir Alsancak Stadı, yeni sezonda kapılarını açmaya hazırlanıyor.

15 bin kişi kapasiteli yeni stadın 10 locası, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salonu ve yeme-içme alanları bulunuyor. Bu yıl Süper Lig'e çıkarak 2003'ten bu yana süren özlemine son veren İzmir takımlarından Altay'ın da önümüzdeki sezon maçlarını yenilenen İzmir Alsancak Stadı'nda oynaması bekleniyor. "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" mottosuyla Türk futboluna hizmet eden Altınordu ise önümüzdeki sezon TFF 1. Lig maçlarını yenilenen statta oynamayı planlıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge "Stadın kullanım haklarına sahip olan Altınordu ve Altay takımları arasındaki ilişki, tüm dünya futbolu için eşine ender rastlanır bir dostluğun eşsiz bir göstergesi. Özellikle kendini milli takımlara futbolcu yetiştirmeye adayan Altınordu için, yenilenen İzmir Alsancak Stadı'nın önemi çok büyük. Tüm dünya futbolunun ilgisini üzerinde toplayan ve Türkiye'nin futbol fabrikası olarak da bilinen Altınordu'nun maçlarını yenilenen İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynaması, seyir deneyimine ve Türk futbolunun prestijine çok önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

Göztepe, Karşıyaka ve İzmirspor'u da ağırlamıştı

Stadın tarihine de değinen Orhunbilge, geçmişten bugüne pek çok karşılaşmaya ev sahipliği yaptığının altını çizdi: "İzmir Alsancak Stadyumu'nun tarihinin 1910 yılına kadar uzandığı söyleniyor. O günlerde Rum takımı Panionios, maçlarını burada oynuyordu. Kurtuluş Savaşı sonrasında ise Altınordu ve Altay başta olmak üzere Göztepe, Karşıyaka, ve İzmirspor takımları maçlarını İzmir Alsancak Stadı'nda yapmaya başladı.

Türkiye Futbol 1. Ligi'nin başladığı 1959 yılında, İzmir'in 5 takımı maçlarını bu statta oynuyordu.1962 yılında ise o zamanki adı Başbakanlık Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ile Altınordu ve Altay arasında protokol imzalanarak, stadın intifa hakları Altınordu ve Altay'a devredildi. Bunun karşılığında ise Altınordu, 1971 Akdeniz Oyunları'nın yapılması için şimdiki Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Atatürk Yüzme Havuzu'nun bulunduğu yerdeki sahasını Başbakanlık Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü'ne vermişti. O günden bugüne İzmir Alsancak Stadyumu Altay ve Altınordu kulüpleri tarafından birlikte kullanıldı."

İzmirli takımların Avrupa mücadesinin adresi oldu

Futbolun ülkemize 19. yüzyılın son çeyreğinde geldiğini ve ilk futbol takımının 1894'te İzmir'de İngilizler tarafından kurulduğunu da hatırlatan Orhunbilge, "O zamanlarda İzmir'den ülkenin geneline yayılan futbol ateşinin etkisiyle, Cumhuriyetin ilk yıllarında İzmir'de Türk takımları da peşi sıra kurulmaya başlamış. O dönemden günümüze uzanan Karşıyaka, Altay, Altınordu, İzmirspor, Göztepe ve Bucaspor kulüpleri, Türk futboluna büyük katkılar sağladı. İzmir Alsancak Stadı özellikle Avrupa Kupası mücadelelerinde İzmir takımlarının maçlarına ev sahipliği yaptı" dedi.

Kaynak: Bültenler

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