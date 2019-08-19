19.08.2019 02:09

İzmir Aliağa'da çıkan yangın korkuttu

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, otluk ve makilik alanda meydana gelen yangın, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Samurlu Mahallesi Sülüklü çeşme mevkiinde bulunan otluk ve makilik alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla çevreye yayıldı. Vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazöz ekipleri intikal etti. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye ile Aliağa Belediyesine ait bir dozer ve Orman İşletme ait bir su tankeri,7 arazöz ekibinin müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, 5 hektarlık alanın tamamen yandığı bildirildi.

Kaynak: İHA