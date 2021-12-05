İzmir açıklarındaki Yunanistan unsurlarınca geri itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarındaki Yunanistan unsurlarınca geri itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
İzmir açıklarındaki Yunanistan unsurlarınca geri itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, günün farklı saatlerinde Boğazadası, Karaada ve Karaabdullah burunları açıklarındaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için 4 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda lastik botlardaki toplam 63 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

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AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri

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