Kuşadası açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı
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Kuşadası açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 70 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 70 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 03.00 ve 06.10 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenlerle ilgili düzenlenen iki ayrı operasyonda 70 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


Kuşadası açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer

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