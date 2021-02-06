İzmir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

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AFAD'ın verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem saat 19.09'da oldu. Depremin 7,8 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

İZMİR 5 GÜN ÖNCE PEŞ PEŞE DEPREMLERLE SARSILMIŞTI

Ege Denizi 1 Şubat'ta da peş peşe depremlerle sarsılmıştı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Çanakkale ve çevre illerde de hissedildi. AFAD verilerine göre aynı bölgede 4.8'lik ikinci bir sarsıntı meydana geldi. Peş peşe depremlerin yaşandığı Ege Denizi'nde ikinci artçı sarsıntı ise 4.7 şiddetinde oldu.