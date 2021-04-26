İzmir açıklarında 137 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Foça, Dikili ve Çeşme ilçesinde iki gün içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 137 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.