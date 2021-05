İzmir, 4 dakika arayla iki depremle sallandı (2)

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDAİzmir'in Menderes ilçesinde 4 dakika arayla olan 4.3 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerde yaşanan panik anları bir iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 4 dakika arayla olan 4.3 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerde yaşanan panik anları bir iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sarsıntıyla birlikte binadaki 2 kişinin telaşla kapıya doğru koştuğu görüldü.

KUŞADASI'NDA PANİK YAŞANDIAydın'ın Kuşadası ilçesinde de deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda esnaf, bir süre dükkanların önünde bekledi. Deprem anında kırtasiyede olduğunu belirten Alihan Taş, "CD alıyordum. Sallandığımızı hissettim. Etrafımdakilere, 'Deprem oluyor' dedim, bana inanmadılar. Sonra korktuğum için dışarıya çıktım. Biraz da heyecanlandım" dedi.Neşe Doğrultan ise, "Depremi hissedince çok korktuk. Birden her taraf sallanınca kendimizi dışarı attık. Bir 5 dakika kadar dışarıda bekleyeceğiz. Bugün çalıştığımız için tekrar içeriye görevimizin başına döneceğiz" diye konuştu.Murat Ören de, "Bir an bir sarsıntı oldu. Hepimiz irkildik. Sonra deprem olduğunu fark ettik. Bayağı bir korktuk. Kendimizi dışarıya attık. Her ihtimale karşı dışarda çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

