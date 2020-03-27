İzlenim | İngiltere koronavirüse karşı sürü bağışıklığı stratejisinden neden vazgeçti? Koronavirüsle mücadelesini “müdahalesizlik” yaklaşımı üzerine kuran ve sürü bağışıklığının soruna çözüm sunabileceğini savunan İngiliz hükümeti stratejisini 180 derece değiştirdi.

10 gün öncesine kadar koronavirüsle mücadelesini "müdahalesizlik" yaklaşımı üzerine kuran ve sürü bağışıklığının soruna çözüm sunabileceğini savunan İngiliz hükümeti stratejisini 180 derece değiştirdi.

Sosyal temasın önüne geçmek için her gün sıkılaşan tedbirlere alışmaya çalışan İngilizlerin bir kısmı bu önlemlerde geç kalındığını düşünürken, çoğunluk son on gün içinde neyin değiştiğini sorguluyor. Euronews.com'da Görüntüle