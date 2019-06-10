Fransa'yı yenerek dünya basınında ses getiren Türkiye A Milli Takımı, 4. maç için gittiği İzlanda'da beklenmeyen bir şekilde uygulamayla karşılaştı. Havaalanında 3 saatten fazla bekletilen, fazladan arama yapılan ve Emre Belözoğlu'nu tahrik etmek için muhabir gibi davranan birisinin oyuncuya tuvalet fırçası uzatması gibi olaylar sonrasında hükümet, İzlanda'ya nota çekti. Bu olay ise İzlanda'ya dair merakı arttırdı. Peki İzlanda nüfusu ne kadar? İzlanda nerede? İzlanda'nın haritadaki yeri neresi? İşte İzlanda hakkında merak edilenler...

İZLANDA NÜFUSU NE KADAR?

İzland hem yüzölçümü hem de nüfusu bakımından dünyanın en küçük ülkeleri arasında yer almaktadır. Başkenti Reykjavik olan İzlanda, 23 bölgeden ve 14 şehirden oluşmaktadır. Nüfusun %90-95'ini İzlandalılar oluşturmaktadır.

İzlanda'nın nüfusu yaklaşık olarak 320 bin civarındadır. Yüzde sekseni kentlerde yaşayan İzlanda'da nüfusunda neredeyse yarısı başkentte bulunmaktadır.

İZLANDA NEREDE?

İzlanda, Atlas Okyanusu içinde yer alan bir ada ülkesidir. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan İzlanda, haritada Grönland, İngiltere ve Norveç arasında yer almaktadır. Volkanik bir ada olan İzlanda'ya en yakın komşusu Grönland, 350 kilometre uzaktadır. İngiltere'ye uzaklığı 800, Norveç'e uzaklığı ise 1050 kilometredir.

İzlanda, ordusu olmayan ülkeler arasında yer alır. Hatta NATO'da ordusu olmayan tek ülke İzlanda'dır.

İzlanda'nın yüzölçümü 103 bin kilometre karedir. Ortalama sıcaklığı 0 derece olan İzlanda'da en düşük sıcaklık -40 derecedir. Ülkenin kar görmeyen tek bir yeri yoktur. Şimdiye kadar görülen en yüksek sıcaklık ise 30 derecedir. Haziran ayında güneş, 18 gün boyunca hiç batmadan ufuk hattı üzerinde görünmektedir.