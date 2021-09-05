İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede
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İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da yerleştiği evin sahibi olan Fikret Altınsoy'u (60) öldüren, Altınsoy'un yeğeni Ali Burcan'ı (22) ise yaralayan Ö.K. (30) polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

BURSA'da yerleştiği evin sahibi olan Fikret Altınsoy'u (60) öldüren, Altınsoy'un yeğeni Ali Burcan'ı (22) ise yaralayan Ö.K. (30) polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 51 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen cuma, saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Fikret Altınsoy, 3 yıl önce Hamdi Sokak'taki evinden taşındı. Uzun süredir boş olan evden sesler duyan komşuları, durumu Altınsoy'a bildirdi. Yeğeni Ali Burcan ve bir yakınıyla evi kontrol etmeye giden Fikret Altınsoy, evde bir kişiyle karşılaştı. Altunsoy, burada kaldığı belirlenen kişiden evden çıkmasını isteyince tartışma yaşandı. Şüpheli, bıçakla Altınsoy ile yeğeni Burcan'ı yaraladı. Şüpheli kaçarken, durumu fark eden mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fikret Altınsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, şüphelinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce 51 ayrı suça karışan Ö.K. olduğu belirlendi. Ö.K.'nin peşine düşen polis, şüpheliyi taksiyle ailesine ait eve gitmeye çalıştığı sırada yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ö.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.


İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede
İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede
İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede
İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede
İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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