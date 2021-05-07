İzin belgesi almak için kuyruğa girdiler
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İzin belgesi almak için kuyruğa girdiler

İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KILINÇ - Haberler | Güncel

İzin belgesi almak için kuyruğa girdiler Aydın'ın Efeler ilçesinde hafta sonu kısıtlama kapsamına girmemek için izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, polis merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

İzin belgesi almak için kuyruğa girdiler

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde hafta sonu kısıtlama kapsamına girmemek için izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, polis merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte yurt genelinde Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle tam kapanma uygulanıyor. Alınan kararlar kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma süreci öncesinde olduğu gibi süreç içerisinde de hafta sonu sokağa çıkma muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Efeler Polis Merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Polis ekipleri de sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.

İzin belgesi almak için kuyruğa girdiler
İzin belgesi almak için kuyruğa girdiler
İzin belgesi almak için kuyruğa girdiler
İzin belgesi almak için kuyruğa girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KILINÇ

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