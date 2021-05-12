'İZBAN kekosu', ikinci kitap hazırlığında
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'İZBAN kekosu', ikinci kitap hazırlığında

'İZBAN kekosu', ikinci kitap hazırlığında
Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN - Haberler | Güncel

İZMİR'de 2015'te İZBAN'la yolculuk yaparken, ayağında terlikleriyle kitap okuduğu sırada başka bir yolcu tarafından fotoğrafı çekilip, sosyal medyada paylaşılan Ali Uçar (34), 'Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu', 'terliklerine bayıldım' gibi yorumlara...

İZMİR'de  2015'te İZBAN'la yolculuk yaparken, ayağında terlikleriyle kitap okuduğu sırada başka bir yolcu tarafından fotoğrafı çekilip, sosyal medyada paylaşılan Ali Uçar (34), 'Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu', 'terliklerine bayıldım' gibi yorumlara rağmen okumaktan vazgeçmedi. Birkaç ay önce 'Kitap Dokununca Yüreğe' isimli ilk kitabı yayımlanan Uçar, şimdi 2'nci kitabına hazırlanıyor.

İzmir'de 2015 yılında çalıştığı inşaat firmasından İZBAN ile evine dönen Ali Uçar'ın karşısında yolculuk eden bir kişi tarafından, ayağında terlikleriyle kitap okurken fotoğrafı çekildi ve sosyal medyada, 'Entel olcam, kız tavlıcam' diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım' notuyla paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medyada fenomen haline gelen Uçar, bu fotoğrafı fark ettiğinde; "Çalmıyorum. Çalışarak kazanıyor, param yettiğince kitap almaya, kütüphaneye gitmeye çalışıyorum. Elbisem kirli, terliğim bindiğim metroya uygun değil. İşte zihnimi kirletemiyorum. Çok utanıyorum böyle bir insan olduğum için" ifadelerini kullanmıştı.

Uçar, acımasız bir eleştiriye maruz kalsa da okuma azminden vazgeçmedi. Birkaç ay önce 'Kitap Dokununca Yüreğe' isimli ilk kitabı yayınlanan Uçar, şimdi ikinci kitabına hazırlanıyor. 2015 yılında yaşanan olayın öncesinde de yazma deneyimi olduğunu anlatan Uçar, "Daha önce roman, şiir ve aforizma denemelerim vardı. Bu olayın ardından yazmaya devam ettim ve ilk kitabımı yaklaşık 6 ay önce çıkardım. Bir ay sonra ikinci kitabımın çalışmalarına başladım. İkinci kitabım, gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazdığım bir öykü oldu" dedi.'KIRILDIM VE İNCİNDİM'2015 yılında yaşadığı olayı anlatan Uçar, "Çalıştığım inşaattan eve dönerken üzerimde iş elbiselerim vardı ancak çevreyi kirletecek derecede pis değildi. Yolda ve evde her zaman fırsat buldukça kitap okuyan bir insanım ve okumayı çok seviyorum. İşimden İZBAN ile eve dönerken karşımda oturan bir hanımefendi ben kitap okurken fotoğrafımı çekmiş ve sosyal medyada paylaşmış. Paylaşan herkes fotoğrafı gördükten sonra tepki amaçlı paylaşmış. Ben bir gün bu fotoğrafa denk geldim ve çok şaşırdım. Fotoğrafı sahiplenerek toplumsal bir mesaj vermek istedim. Ben fotoğrafı gördükten sonra kırıldım ve incindim. Bu kırgınlığım kesinlikle öfkeye dönüşmedi. Hanımefendiyi görmüş bile olsaydım kötü bir tepki vermezdim" diye konuştu.'BÜTÜN DOSTLUĞUM KİTAPLARLA'Okuma azmini hiç kaybetmediğini ifade eden Uçar,  şöyle devam etti: "Tamamen bütün dostluğumu, arkadaşlığımı kitaplar üzerinden kurdum. Kitapların içerisinde doğruları gördüm. Okumanın dönüştürücülüğüyle birlikte fikirlerim değişti. İnsanlar bilmedikleri için, kendilerini ruhen geliştiremedikleri için maalesef bu tarz davranışlar sergileyebiliyorlar. Çevremden çok güzel tepkiler alıyorum. Özellikle genç arkadaşlarımız hayata karşı duruşumdan ve azmimden çok etkilendiklerini söylüyorlar. Hayata karşı mücadeleci yönüm olumlu tepkilere neden oldu. Bazı kişilere hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını göstermişim. Pek çok kişinin motive olmasını sağlamış oldum. Benim temel amacım iyi bir yazar olmak ve bu alanda ödül kazanmak. Daha sonra belli bir bütçe oluşturduktan sonra eğitim almak istiyorum. Matematik, fizik ve uzay alanında eğitim almak istiyorum."

 


'İZBAN kekosu', ikinci kitap hazırlığında
'İZBAN kekosu', ikinci kitap hazırlığında
'İZBAN kekosu', ikinci kitap hazırlığında
'İZBAN kekosu', ikinci kitap hazırlığında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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