İYTE Anadolu Lisesi ile iş birliği yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İYTE Anadolu Lisesi ile iş birliği yapacak

İYTE Anadolu Lisesi ile iş birliği yapacak
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu lisesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

İş birliği protokolü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu lisesi Müdürü Baki Kavak tarafından imzalandı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinin bilimsel ve sosyal alanda gelişimine katkı verecek İş birliği protokolünün okula birçok yararlar sağlaması bekleniyor.

Bu yararlar lisenin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi sağlanacak. Eğitim öğretim desteği sağlanması konularında üniversite tarafından uzmanlık desteği verilecek. Lise öğrencilerinin Üniversite'nin akademik ve araştırma birimlerini ziyaret etmesine imkân tanınacak

Türkiye'nin en gözde üniversitesinden biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile proje okulu olan, üniversite sınavlarında gösterdiği başarı ile tanınan Karşıyaka 15Temmuz Şehitler Anadolu lisesi arasında yapılan iş birliği protokolünün büyük yararlar sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Nikos Dendias Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Mert Günok Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYTE Anadolu Lisesi ile iş birliği yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:43:48. #1.16#

title