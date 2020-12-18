İyilik İçin Sanat, Contemporary İstanbul'da

Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini kıtalararası tek şehir olan İstanbul'da buluşturan Virtual Contemporary Istanbul'da İyilik İçin Sanat Derneği, hayata geçirdiği Pasajda Bir Yıl, Anadolu'dan İzlenimler ve Atölye Cer projelerinde yer alan sanatçıların eserlerini sergileyecek.

Türkiye'de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan, sergilerden elde ettiği gelirin tamamıyla sanatçıları destekleyen İyilik İçin Sanat Derneği, hayata geçirdiği üç projesinde üretilen eserlerle şehrin gelişen sanat sahnesi Contemporary Istanbul'un çevrimiçi yapılacak 15. edisyonunda yerini aldı.

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, sonbahar aylarında tamamlanan Artweeks@Akaretler ve Step İstanbul karma sergilerinde rekor satış gerçekleştirdiklerini anımsattı. Sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin derneğin çalışmalarına verdikleri destekten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Selin Bozkurt, derneğin kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ve sergilerden elde ettikleri gelirlerin tamamının sanat ortamının sürdürebilirliğine kaynak olarak aktarıldığını vurguladı. Türkiye'nin en büyük sanat organizasyonu olan Virtual Contemporary Istanbul'da yeni rekorlara imza atmak istediklerini söyleyen Selin Bozkurt, dijital platformda düzenlenen ilk karma sergileri için tüm sanatseverlerden ilgi ve destek beklediklerini sözlerine ekledi.

İyilik İçin Sanat Derneği, ilk olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden yeni mezun gençlere daha ileri eğitimler vermek üzere Pasajda Bir Yıl projesini hayata geçirdi. Ardından Anadolu'daki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren genç sanatçıların eğitimini desteklediği Anadolu'dan İzlenimler projesini devreye aldı. Dernek ayrıca Türkiye'nin sanata değer katan gayrimenkul markası Ege Yapı iş birliğine giderek profesyonel sanatçıların katılımıyla Atölye Cer projesini gerçekleştirdi. İyilik İçin Sanat Derneği'nin üç projesinde yer alan sanatçılar, eserlerini Virtual Contemporary Istanbul'da sanatseverlerin beğenisine sunacak. Birbirinden değerli eserlerin sanatseverlerle buluşacağı dijital karma serginin küratörlüğünü Dr. Feride Çelik üstleniyor.

Kaynak: Bültenler