İyilik Hareketi'nden Saraç ailesine yardım eli
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İyilik Hareketi'nden Saraç ailesine yardım eli

İyilik Hareketi'nden Saraç ailesine yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'da ekonomik ve ailevi durumu yürek burkan, hurda toplayarak ailesinin geçimini temin etmeye çalışan, diğer yandan eşi engelli olduğu için eşinin ve çocuklarının genel ihtiyaçları gideren aynı zamanda yemek, temizlik, çamaşır yıkama gibi işleri de yaparak zor bir yaşam süren 4...

Diyarbakır'da ekonomik ve ailevi durumu yürek burkan, hurda toplayarak ailesinin geçimini temin etmeye çalışan, diğer yandan eşi engelli olduğu için eşinin ve çocuklarının genel ihtiyaçları gideren aynı zamanda yemek, temizlik, çamaşır yıkama gibi işleri de yaparak zor bir yaşam süren 4 çocuk babası Ayhan Saraç'ın yardımına İyilik Hareketi yetişti.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde ikamet eden ve daha önce gıda desteği sundukları, son günlerde basında yer alan haberler üzerine Saraç ailesini yeniden evinde ziyaret eden İyilik Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüsnü Almas, Başkan Yardımcısı ve Sosyal Yardımlar Başkanı Mehmet Sedat Hatipoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Fesih Subaşı gerekli sosyal incelemeyi yaparak ailenin sıkıntılarını dinledi.

"Biriken kira borcunu ödeme taahhüdünde bulunduk"

İyilik Hareketi Başkan Yardımcıası Mehmet Sedat Hatipoğlu, ailenin biriken kira, elektrik ve su borçlarının bulunduğunu, konu ile ilgili olarak gereken desteğin verileceğini belirterek, "Aileye 17 üründen oluşan gıda ve temizlik paketi desteğini hemen gerçekleştirdik. Ev sahibi ile görüşerek biriken kira borcunu ödeme taahhüdünde bulunduk, elektrik ve su borcunu da tamamen karşılayacağız" dedi.

"Aileye imkanlar dahilinde gereken desteği veriyoruz"

Bu durumda olan ailenin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesinin elzem olduğunu belirten İyilik Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüsnü Almas, "Bu ailelerimize yardım eli uzatmanın kardeşliğimizin gereğidir. Bu durumda olan ailelerimize bir STK olarak kendileri imkanlar dahilinde gereken desteği veriyoruz. Kalıcı çözümler için ilgili kurumlarımız ile görüşerek işbirliği içinde bu acıları dindirmeye gayret göstereceğiz" diye konuştu.

4 çocuk babası Ayhan Saraç ise kendisine yapılan destekten dolayı İyilik Hareketi yönetimine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

İyilik Hareketi'nden Saraç ailesine yardım eli
İyilik Hareketi'nden Saraç ailesine yardım eli
İyilik Hareketi'nden Saraç ailesine yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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