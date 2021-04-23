'İyiliğe Uçanlar'dan Elazığ'a anaokulu

ELAZIĞ'da, 6.8'lik deprem sonrası yaraların sarılması için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Türk Hava Yolları'nda çalışan kabin memurlarının oluşturduğu İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nce yapımı tamamlan, 250 öğrenci kapasiteli anaokulunun açılışı yapıldı.

ELAZIĞ'da, 6.8'lik deprem sonrası yaraların sarılması için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Türk Hava Yolları'nda çalışan kabin memurlarının oluşturduğu İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nce yapımı tamamlan, 250 öğrenci kapasiteli anaokulunun açılışı yapıldı.

Elazığ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nda çalışan kabin memurlarının oluşturduğu İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından 450 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 1600 metrekare üzerine kurulu, 5 sınıfı ve 1 yemekhanesi ile 250 öğrenci kapasiteli anaokulu, düzenlenen törenle açıldı. Vali Erkaya Yırık, Milletvekili Zülfü Demirbağ, 8'inci Kolordu Komutanı Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Sinem Güldal, davetliler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen tören sonrası anaokulu hizmete alındı.

Törende konuşan Vali Yırık, kente okulu kazandıran İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği'ne teşekkür ederek, "Elazığ'ımızda yaraları halen sarmaya devam ediyoruz. Anaokulunda eğitim alan çocuklarımız gelecek yıllarda, ileriki yıllarda daha başarılı oluyor. Belki bulunduğumuz yerlerde vakti ile anaokulu yoktu, ana sınıfları yoktu ama artık geldiğimiz noktada çok şükür son 20 yıldır ülkemizde her köşesinde bakın burası TOKİ konutları yeni yapılan bir alan ve burada devletimiz STK iş birliği ile son derece güzel anaokulunu inşa etmiş durumda. Allah kendilerinden razı olsun, ellerine sağlık" dedi.

İyiliğe Uçanlar Derneği Başkanı Sinem Güldal ise 24 Ocak'ta çocukların depremle sarsılan umutlarını yeşertebilmek için 1 yıl önce okul yapımına başladıklarını belirterek, "Bir çocuğun gelişimi ve sağlıklı bir birey olabilmesi için okul öncesi eğitimin önemini hepimiz biliyoruz. Ancak sağlam temelli nesiller sağlam temelli bir geleceğin mimarları olabilirler. Burası mesleğini aşkla yapan öğretmenlerimiz sayesinde vatana, millete hayırlı, pırıl pırıl evlatlar yetiştiren bir eğitim yuvası olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ