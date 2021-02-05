İYİ Partili Usta, Çorum İl Başkanlığında konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İYİ Partili Usta, Çorum İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

05.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:48
İYİ Partili Usta, Çorum İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, "İYİ Parti, Türkiye'yi yönetmeyi amaç edinen ve milletin refahını artırmak için siyaset yapan bir siyasi partidir.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, "İYİ Parti, Türkiye'yi yönetmeyi amaç edinen ve milletin refahını artırmak için siyaset yapan bir siyasi partidir." dedi.

Usta, Çorum'da kent merkezi ile bazı ilçelerde temaslarda bulunup sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından partinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Usta, İYİ Parti'nin iktidar olmuş gibi sorumlu davranan bir siyasi parti olduğunu, bu nedenle Anadolu'nun farklı yörelerini gezip vatandaşları dinlediklerini söyledi.

Bu kapsamda geldikleri Çorum'da birçok kişiyle görüştüklerini belirten Usta, "Tarım ve sanayi potansiyeli olan Çorum, Türkiye sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 50. sırada. Bu, Çorum'a yakışmıyor. Bunu çok daha yukarıya taşıyabilir." ifadesini kullandı.

Çorum'un en büyük ihtiyacının yük taşımacılığına uygun bir demir yolu hattı olduğunu anlatan Usta, "Çorum'u hem limana hem de içeriye bağlayacak demir yolu yapılmalı. Samsun-Çorum-Ankara demir yolu, yük taşımacılığı açısından mutlak suretle devreye sokulmalı. Bununla ilgili Ankara'ya döndüğümüzde ilgili kurumlara baskı yapacağız, Meclis gündemine de tekrar getireceğiz." diye konuştu.

Usta, bir gazetecinin ittifaklara ilişkin sorusu üzerine şöyle konuştu:

"İYİ Parti olarak Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasi partiyiz. Yani mevcut sistem maalesef böyle ittifakları zorunlu kılıyor. Çünkü ittifak yapmadığınız zaman dezavantajlı duruma düşüyorsunuz. Bizim ittifaktaki yerimiz bellidir şu an itibarıyla ancak bunun da ötesinde İYİ Parti, Türkiye'yi yönetmeyi amaç edinen ve milletin refahını artırmak için siyaset yapan bir siyasi partidir."

Toplantıya İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Barış Manço Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Partili Usta, Çorum İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 17:49:25. #1.16#
title