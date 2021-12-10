İYİ Partili Usta: Bu müdahalelerden sonuç alamazlar

İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Merkez Bankası'nın dövize müdahalesinden sonuç alınamayacağını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhan Usta, TÜİK'in iş gücü istatistiklerini açıkladığını söyleyerek "İşsizlik gerçeğini göstermiyor rakamları. İşsizlik çok ciddi problem olarak gündemde. TÜİK rakamları da gösteriyor. Erdoğan'ın 'gelişmiş ülkeler işsizlikten kıvranıyor' açıklamaları doğru değil. Gelişmiş ülkelerde işsizlik pandemide 2 puan arttı. Ancak Türkiye'de yüzde 22,8'dir bu oran" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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