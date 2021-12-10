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İYİ Partili Usta: Bu müdahalelerden sonuç alamazlar

İYİ Partili Usta: Bu müdahalelerden sonuç alamazlar
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Politika

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Merkez Bankası'nın dövize müdahalesinden sonuç alınamayacağını söyledi.

İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Merkez Bankası'nın dövize müdahalesinden sonuç alınamayacağını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhan Usta, TÜİK'in iş gücü istatistiklerini açıkladığını söyleyerek "İşsizlik gerçeğini göstermiyor rakamları. İşsizlik çok ciddi problem olarak gündemde. TÜİK rakamları da gösteriyor. Erdoğan'ın 'gelişmiş ülkeler işsizlikten kıvranıyor' açıklamaları doğru değil. Gelişmiş ülkelerde işsizlik pandemide 2 puan arttı. Ancak Türkiye'de yüzde 22,8'dir bu oran" dedi.

Usta, Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale ettiğini hatırlatarak, "13,95'e kadar kur çıkmıştı. Müdahale edildi. Bu müdahalelerin hiçbirinden sonuç alamazlar, yanlış olan politikadır" diye konuştu.

Usta, elektrik faturalarına yansıtılan yatırım bedeline ilişkin "Neden biz mükellef olarak yatırım için para veriyoruz? Paralar alınıyor; fakat yatırım yapılmıyor; tam bir soygun düzeni. Bir şey daha yansıtılıyor ama gizleniyor. Hizmet bedelleri Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından 5 yıllık belirleniyor. Kur, enflasyona göre düzenleme yapılıyor; ama devletten iş alanlar hiçbir zarar etmiyor, kur arttıkça zarar etmiyorlar" dedi.


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