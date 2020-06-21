İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan İzmir Büyükşehir Belediyesindeki atamalara eleştiri
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İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan İzmir Büyükşehir Belediyesindeki atamalara eleştiri

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından İYİ Partinin beklediği İzmir'in doğru, ehil insanlarla yönetilmesidir.

21.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:29

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından İYİ Partinin beklediği İzmir'in doğru, ehil insanlarla yönetilmesidir. Siz sadece İYİ Partinin değil, Cumhuriyet Halk Partisinin de sağlam damarını rahatsız eden uygulamalara imza atmaya devam derseniz, toplumsal kaygıyı artırmaktan geri durmayacağınızı göstermeyi sürdürürseniz 'sabrın da bir sınırı var'." dedi.

Dervişoğlu, Tarihi Havagazı Fabrikası bahçesinde düzenlenen partisinin İzmir İl Kongresinde yaptığı konuşmada, partilerinin diğer siyasi partilere örnek olacak şekilde demokrasiyi içselleştirdiğini söyledi.

İzmir'de İYİ Partililerin bazı taleplerinin belediyeler tarafından yerine getirilmediğini kaydeden Dervişoğlu, Genel seçimlere ve Mahalli İdareler seçimlerine CHP ile "Millet İttifakı" olarak birlikte girdiklerini hatırlattı.

Dervişoğlu, hiçbir belediyeden kendisi veya yakın çevresinin işi için bir talepte bulunmayacağını belirterek şöyle konuştu:

"İyi Partinin, Cumhuriyet Halk Partisinin özellikle büyükşehir belediye başkanlığından beklediği sadece iş, aş, vesaire değildir. Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından İYİ Partinin beklediği İzmir'in doğru, ehil insanlarla yönetilmesidir. Siz sadece İYİ Partinin değil, Cumhuriyet Halk Partisinin de sağlam damarını rahatsız eden uygulamalara imza atmaya devam derseniz, toplumsal kaygıyı artırmaktan geri durmayacağınızı göstermeyi sürdürürseniz 'sabrın da bir sınırı var'."

Dervişoğlu, bunun sadece İYİ Partinin değil aynı zamanda CHP'nin "sağlam damarı"nın da şikayeti olduğunu belirterek "Atamalar yaparken makamları mevkileri doldururken kör göze parmak sokar gibi toplumsal tartışma yaratabilecek adımları atmaktan uzak duralım. Ona cesaret denmez, cüret denir, hiçbir cüretkara da İzmirli müsaade etmez. Böyle bilinmelidir." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilen kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in yanı sıra CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da katıldı.

Mevcut başkan Hüsmen Kırkpınar'ın tek aday olarak katıldığı kongrede oy verme işlemleri devam ediyor.

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan İzmir Büyükşehir Belediyesindeki atamalara eleştiri

Kaynak: AA

Politika Manşet

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