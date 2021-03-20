İYİ Partili Koray Aydın'dan İstanbul Sözleşmesi eleştirisi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin, "Kadına yönelik şiddeti Avrupa Konseyi kararı ile Türkiye'de de kanun haline getirerek gereğini yapmış bir ülke, bugün kendisine bir çıkış yolu arayan iktidarın gerçek yüzünün ortaya çıkması için...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin, "Kadına yönelik şiddeti Avrupa Konseyi kararı ile Türkiye'de de kanun haline getirerek gereğini yapmış bir ülke, bugün kendisine bir çıkış yolu arayan iktidarın gerçek yüzünün ortaya çıkması için atılmış bir adım olarak göreceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 20 bininci üyeye ulaşan Antalya İl Başkanlığı teşkilatının rozet takma törenine katıldı. Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştiren törene İYİ Parti Antalya milletvekilleri Hasan Subaşı, Feridun Bahşi, İYİ Partili belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Tören öncesi salona HES kodları sorgulanarak tek tek alınan katılımcılar, Koray Aydın'ın gelmesiyle birlikte toplu şekilde Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'ne giriş yaptı. Katılımcıların oturacağı sandalyelerin fiziki mesafeye uygun şekilde aralarında boşluk bırakılarak yerleştirildiği dikkati çekti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından salondaki kalabalık Koray Aydın için uzun süre 'Teşkilat profesörü' sloganı attı. Aydın ile fotoğraf çektirmek için sıraya giren partililer de birbiriyle yarıştı.

Açış konuşmalarının ardından partililere seslenen Koray Aydın, İYİ parti ailesi olarak Türk milletinin üzerindeki kabusu ortadan kaldırıp, bu karabasan havayı dağıtmayı hedef haline getirdiklerini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in öncülüğünde başlatılan siyasetin Türk milletinin umudu haline geldiğini ifade eden Aydın, "Milletimizin bize dönük bakışlarında bize olan güven ve itimat vardır. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bu ülkede yaşayan herkesi kucaklayarak aramıza sokulan uçurumları aradan kaldırarak bu milletin birliğini ve kardeşliğini biz sağlayacağız. Bu milletin gücünün önünde kimse duramaz" dedi."Her seçimin ayrı bir havası vardır. Seçimde o havayı yakalayan iktidar olur" diyen Koray Aydın, şöyle devam etti: "Dönüp etrafıma bakıyorum ve o havayı görüyorum. Millet bizi çağırıyor. Millet yüzünü bize dönmüş vaziyette. Antalya'da birinci parti olma sırasına neredeyse geldik. Seçimde de en fazla milletvekilini burada biz kazanacağız. İllerin büyük kısmında aynı hava var."İSTANBUL SÖZLEŞMESİKoray Aydın, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından feshine ilişkin de konuştu. Akşamdan sabaha her gün farklı bir gündemle güne uyandıklarını belirten Aydın, "Sabah kalktık kadına şiddeti esas alan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmişiz. Kadına yönelik şiddeti Avrupa Konseyi kararı ile Türkiye'de de kanun haline getirerek gereğini yapmış bir ülke, bugün kendisine bir çıkış yolu arayan iktidarın gerçek yüzünün ortaya çıkması için atılmış bir adım olarak göreceğiz" dedi.Aydın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın da görevden alınmasını "Garibim daha 4-5 ay önce göreve gelmişti. Bakalım bu yeni gelen ne kadar dayanacak" sözleriyle eleştirdi.94 YAŞINDA İYİ PARTİ'YE GEÇTİ

Konuşmanın ardından yeni üyelere rozet takıldı. Antalya'nın 20 bininci üyesi Burdur MHP eski İl Başkanı Halil Rışvanoğlu sahneye davet edildi. Rışvanoğlu ile MHP zamanlarında çok anılarının olduğunu ve birlikte aynı davada omuz omuza olduklarını belirten Koray Aydın, Rışvanoğlu'nun elini öptükten sonra üye rozeti takıp plaket verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR