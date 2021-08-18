İyi Partili İlçe Başkanı Semih Tayfur'dan vatandaşa tepki çeken yanıt

Bir vatandaşın "Semih bey LGBT'li misiniz?" sorusuna sinirlenen İyi Partili İlçe Başkanı Semih Tayfur, kadın kullanıcıya verdiği yanıtla tepki topladı. Tayfur, "Cevap hakkımı birebir uygulamalı olarak kullanmak isterim. Antalya'ya gelirseniz beklerim mutlaka" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bayburt'ta yaşadığı gerginlik üzerine bir paylaşım yapmış ve "Meral Akşener'in ekibi yine vatandaşlara saldırdı. Hani millet sizi çağırıyordu" demişti. Antalya Muratpaşa İYİ Parti İlçe Başkanı Semih Tayfur ise bu paylaşıma cevap olarak ilginç bir tweet atarak Özalan'a yönelik "Bebiş" ifadesini kullandı.

Semih Tayfur'un bu paylaşımına bir kullanıcı cevap vererek, "Semih bey LGBT'li misiniz?" sorusunu sordu. Bu soru üzerine sinirlenen Tayfur, sosyal medyada tepki çeken bir yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bir kadın tanımadığı bir erkeğe sosyal medyadan böyle bir soru sorarsa cevap hakkımı birebir uygulamalı olarak kullanmak isterim. Antalya'ya gelirseniz beklerim mutlaka"

İyi Partili ilçe başkanının bu yanıtı, diğer kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.