İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada gündem oldu
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İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada gündem oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

İYİ Parti Kurucular Kurulu İlay Aksoy'un Twitter hesabından paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada büyük ses getirdi. Videoda Afganistan'dan yola çıkan ve Türkiye'ye doğru ilerledikleri iddia edilen yüzlerce mültecinin sırtlarında çantalarıyla hareket halinde bulundukları görülüyor. Kalabalık içinde hiçbir kadın ya da çocuğun bulunmaması da dikkatlerden kaçmıyor.

Türkiye günlerdir Taliban zulmünden kaçan Afgan mültecilerin ülkemize göçünü konuşurken, sosyal medyada art arda tartışma yaratan videolar paylaşılmaya devam ediyor. İYİ Parti Kurucular Kurulu İlay Aksoy'un Twitter hesabından paylaştığı görüntüler de yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi.

KALABALIK İÇİNDE KADIN YA DA ÇOCUK BULUNMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Partili Aksoy'un paylaştığı videoda, Afganistan'dan yola çıkan ve Türkiye'ye doğru ilerledikleri iddia edilen yüzlerce mültecinin sırtlarında çantalarıyla hareket halinde bulundukları görülüyor. Kalabalık içinde hiçbir kadın ya da çocuğun bulunmaması da dikkatlerden kaçmıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yüzlerce Afgan mültecinin Türkiye sınırına doğru harekete geçtiği iddia edilen video sosyal medyada da büyük ses getirdi. Videoyu paylaşan onlarca kullanıcı yaptıkları yorumlarla videoyu kısa sürede gündeme taşıdı.

İşte o yorumlardan bazıları;

İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada gündem oldu
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada gündem oldu
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada gündem oldu
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada gündem oldu
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (5)
AKIL YASASI: Gelmelerine izin veriliyor. üstelik avrupaya kaçanlarada engel oluyorlar. YEMİN EDERİM avrupaya karşı en büyük kozumuz bunlar. ama halen yalıyoruz. Avrupaya kapıları açıyoruz artık olmuyor diyip bunları suriyeleri avrupaya sal bak masada dediklerini nasıl yapıyor avrupa.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
EMRAH TOSUNOGLU: Nerde bu devlet nerde bu ülkeyi yönettigini zannedenler şu vaziyete bakın rezillik resmen bu ülkenin içişleri bakanı bakanı o insanlar kurtuluş savaşında bileziklerini gönderdi diyor tabikide onlara sahip çıkıp ekmek elden su gölden besliyecez diyor bu nasıl saçma bi söz kelam 100 sene öncesiyle günümüz şartları aynımı birisi bu insanlara eskini eskide kaldıgı hatırlatsın güzel ülkemizi bi mülteci haline getirip batıran AKP zihniyetinin hala peşinden giden varsa hakkımız haram zıkkım olsun ayıpy
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
HAKAN : Çok kötü...İşgal altındayız... Türkiyeyi böyle parçalacaklar...
Cevap Yaz 5 67 Yayından Kaldır
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İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada gündem oldu - Haberler
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