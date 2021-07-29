İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada gündem oldu

İYİ Parti Kurucular Kurulu İlay Aksoy'un Twitter hesabından paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada büyük ses getirdi. Videoda Afganistan'dan yola çıkan ve Türkiye'ye doğru ilerledikleri iddia edilen yüzlerce mültecinin sırtlarında çantalarıyla hareket halinde bulundukları görülüyor. Kalabalık içinde hiçbir kadın ya da çocuğun bulunmaması da dikkatlerden kaçmıyor.