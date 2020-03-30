İYİ Partili Çıray, Türkiye çapında karantina ilan edilmesini önerdi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, halka besin ve yaşam desteği sağlayacak işlerde çalışanlar dışında tutularak Türkiye çapında karantina ilan edilmesi önerisinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, halka besin ve yaşam desteği sağlayacak işlerde çalışanlar dışında tutularak Türkiye çapında karantina ilan edilmesi önerisinde bulundu.

Çıray, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın gerçekten etkili olabilecek engelleyici stratejileri hayata geçirmediğini, tedbirlerin taksit taksit alındığını ileri sürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlarda çelişki olduğunu savunan Çıray, şu değerlendirmede bulundu:

"Nitekim Mecliste yaptığı açıklamada 13 bin 211'i ileri düzeyde olmak üzere, toplam 25 bin 466 yoğun bakım yatağı olduğunu' söylemişti. Cuma günü yaptığı açıklamada ise bu yatakların yüzde 63'ü dolu dedi. Bu durumda Sayın Bakan'ın açıklamasına göre yoğun bakımda cuma akşamı itibarı ile yatan hasta sayısı 16 bin olmalıydı. Ancak pazar günü yoğun bakımda yatan hasta sayısının yüzde 6 olduğu açıklandı.

Diğer yandan, toplam kaybettiğimiz hasta sayısı 16 olarak açıklanmışken sadece İstanbul'da vefat eden hasta sayısının 20 olduğunu öğrendik. Bu çelişkili açıklamalar doğru değildir. En ihtiyaç olduğu zamanda Sağlık Bakanlığına güven duygusunu zedeler. Alınacak önemli tedbirlerin inanılırlığını yok eder. Türk milletinin gerçeğe, sadece gerçeğe ihtiyacı var."

"Aksi halde sağlık sistemi çökebilir"

Koronavirüs salgınının üzerinde odaklanmayı engelleyen tüm faktörlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Çıray, "Sayın Cumhurbaşkanında varlık bulan tüm yönetim unsurlarına acil çağrıda bulunuyorum, bu kadar derdimizin arasında dertlerimizi azaltın. Hiç olmazsa şehit haberleri duymayalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın her konuşmasında son karar vericinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdiğine dikkati çeken Çıray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Partililerin salgının vahametinin farkında olmadığını iddia etti.

Aytun Çıray, şunları kaydetti:

"Biz Türk milleti olarak ölümü ilahi bir gerçek olarak kabul eden bir inancın sahibiyiz. Bu virüsü de bir çok şeyi yendiğimiz gibi yeneceğiz. Ancak bir virüsün bize ağır zayiat ve acı vermesine izin veremeyiz. Eğer vahametin önemine binaen yaptığımız önerilerimize kulak verilseydi, bu salgının üstesinden çok küçük bir maliyetle gelebilirdik. Arabalarda tek çift plaka yasağı gibi taksitle karantina olmaz. Lütfen ivedilikle bizlere besin ve yaşam desteği sağlayacak işlerde çalışanlar dışında Türkiye çapında karantinayı ilan edin. Türkiye çapında karantina şart. Aksi halde sağlık sistemi çökebilir."

Kaynak: AA