İYİ Partili başkandan AK Partili başkana teşekkür - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Partili başkandan AK Partili başkana teşekkür

İYİ Partili başkandan AK Partili başkana teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Partili İzmir'in Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ilçesine kamyon desteğinde bulunan AK Partili Manisa'nın Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - İYİ Partili İzmir'in Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ilçesine kamyon desteğinde bulunan AK Partili Manisa'nın Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, kendisine gelen başvuru üzerine İzmir'in Tire İlçe Belediyesine kamyon desteğinde bulundu. Türk Bayrağı ile donatılan kamyon Tire Belediyesine ulaştırıldı.

Sosyal medya üzerinden Başkan Çerçi'ye teşekkür eden İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Şehrimize bir kamyon hediye ederek desteğini esirgemeyen şehrimizin çocuğu, hemşerimiz Manisa Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye ve hediye kararını belediye meclisinde oy birliği ile karar alan Yunusemre Belediyesi Belediye Meclisine şahsım ve şehrim adına teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

İYİ Partili başkandan AK Partili başkana teşekkür

İYİ Partili başkandan AK Partili başkana teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamamız lazım. Büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamamız lazım. Büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title