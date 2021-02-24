İYİ Partili Akalın: "Türkiye'de yeni bir iktidar hareketi başlatıyoruz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, "Türk milletini birleştirerek Türkiye'yi yönetecek, Türk milletinin değerleri üzerinden ayrıştıran değil onun ihtiyaçları üzerinden bunu teşkilatlandıran yeni bir siyaset dili ve modeliyle Türkiye'de yeni bir iktidar hareketi başlatıyoruz.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, "Türk milletini birleştirerek Türkiye'yi yönetecek, Türk milletinin değerleri üzerinden ayrıştıran değil onun ihtiyaçları üzerinden bunu teşkilatlandıran yeni bir siyaset dili ve modeliyle Türkiye'de yeni bir iktidar hareketi başlatıyoruz." dedi.

Parti il binasında, partililerle bir araya gelen Akalın, kentin gündemine ilişkin bilgi aldı ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Akalın, burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak 20 Haziran 2021'de erken genel seçim olacağını varsaydıklarını, bu seçime tek başına girecekmiş gibi hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye'deki 195 bin 784 sandıkta mutlak sandık hakimiyetini tesis ve temin etmek için illeri ziyaret ettiklerini anlatan Akalın, şöyle konuştu:

"Biz 20 Haziran 2021'de baskın, erken genel seçim olacağını varsayıyoruz. Partimizin bu seçime tek başına gireceğini varsaymak üzerinden bir sandık teşkilatlanma süreci başlatıyoruz. İYİ Parti siyasi bir partidir. Bizi herhangi bir politik tekke, cemaat veya tarikat gibi adı siyasi parti olan yapılardan ayıran özelliğimiz, kararlarımızı, ittifaklarda dahil olmak üzere, günü geldiğinde o meşru zeminler üzerinde tartışarak ve yetkili kurumlarımızla görüşerek veririz. 2018 yılında bir baskın seçimin mağduru olarak CHP ve diğer partilerle seçim ittifakı olan Millet İttifakı'nı yaptık. Yine 2019 yılında CHP ile birlikte mahalli seçimlerde seçim iş birliği yaptık. Bu seçim iş birliği neticesinde Türkiye'de bu iktidarın değişeceğine ilişkin temel umudu yükselttik. Sandıklarla ilgili oluşturulan güvensizlik ikliminden nemalanan iktidarın yarattığı bu iklimi yok etmek suretiyle milletimizi tekrar sandığa güvenmesi gibi büyük bir adım attık."

"İYİ Partinin Türkiye'de siyaset yaptığı dönemde herkes gönül huzuruyla sandığa gidebilecek"

Akalın, AK Parti ve HDP'nin Türkiye'de yüzde 60 ve üzerinde oy aldığı sandıklar üzerinde de çalışma yürüttüklerini ifade etti.

O sandıklarda hakimiyeti ve temsilci sayısını artıran yeni bir çalışma modeli ortaya koyacaklarının altını çizen Akalın, şunları kaydetti:

"Türkiye şunu bilecek artık iyiler var. İYİ Partinin Türkiye'de siyaset yaptığı dönemde herkes gönül huzuruyla sandığa gidebilecek. Bunu temin etmek üzerine bir çalışma yapıyoruz. Siyasal Türk milliyetçileriyle, örgütlü yurtseverler ve vatanseverler birleştirip yeni bir çatı ihdas ettik, o çatı içerisinde de 3 yıldır Türkiye'deki temel köprüdeki kilit taşı olan denge taşını çektik. Şimdi yeniden Türkiye'de iktidar yürüyüşünü başlatan bir siyasal hareketiz. Biz Türkiye'nin makulleriyiz. İYİ Partiye kadar Türkiye'de, Türk milletini bölerek Türkiye'yi yönetme stratejisini uygulayan siyasal hareketleri bitireceğiz. Türk milletini birleştirerek, Türkiye'yi yönetecek, yani Türk milletinin değerleri üzerinden ayrıştıran değil onun ihtiyaçları üzerinden bunu teşkilatlandıran yeni bir siyaset dili ve modeliyle Türkiye'de yeni bir iktidar hareketi başlatıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut