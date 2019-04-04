İyi Parti, Yunusemre İlçesi İçin Ysk'ya Gidiyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 21 oyla belediye başkanlığını kaybeden İYİ Parti'nin adayı Kürşad Mithat Özkan İl Seçim Kuruluna tüm sandıkların yeniden sayılması için bulundukları itirazın reddedildiğini ve itirazlarını Yüksek Seçim Kuruluna taşıyacaklarını açıkladı.

Oyların yeniden sayıldığı Manisa'nın en fazla nüfusa ve seçmene sahip ilçesi Yunusemre ilçesinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Çerçi, rakibi Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Kürşad Mithat Özkan'dan 21 oy fazla alarak seçimi kazandı. İlçe Seçim Kurulana yapılan itiraz öncesi Mehmet Çerçi'nin seçimi 61 oy farkla kazandığı açıklanmıştı. Yunusemre'de Mehmet Çerçi 57 bin 875 oy alırken Kürşad Mithat Özkan ise 57 bin 854 oyda kaldı. İYİ Parti tarafından Yunusemre'deki 524 sandıktaki tüm oyların yeniden sayılması talebiyle İl Seçim Kuruluna verilen itiraz dilekçesi Manisa İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. İYİ Parti'nin adayı Kürşad Mithat Özkan bu durum karşısında konuyu Yüksek Seçim Kuruluna taşıyacağını açıkladı.

Özkan yaptığı açıklamada, "Seçim sonrasında yapılan sayıma ilişkin olarak, İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, 02.04.2019 tarihinde, diğer itiraz dilekçeleri ile birlikte ayrıca, vatandaşların hür iradesinin ortaya çıkartılabilmesi acısından 524 sandıktaki tüm sayımın tekrarlanması talep edilerek dilekçe verilmiştir. Yapılan itiraza ilişkin Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı 02.04.2019 tarih ve 2019/49 sayılı kararını vermiştir. Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 02.04.2019 tarih ve 2019/49 sayılı kararının 12. Maddesinde, 'Yapılan değerlendirme sonucunda 524 sandıktaki tüm sayımın tekrarlanmasına ilişkin talebin reddine karar verilmesinin uygun görüldüğü' belirtilmiştir. Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının aynı 02.04.2019 tarih ve 2019/49 sayılı kararının gereği düşünüldü kısmının 11. Maddesinde '524 sandıktaki tüm sayımın tekrarlanmasına ilişkin talebin reddine karar verildiği açıkça yazılmıştır. Bunun üzerine İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından 03.04.2019 tarihinde Manisa İl Seçim Kurulu Başkanlığına 11. maddeyi de içeren itiraz dilekçesi verilmiş ve 524 sandıktaki tüm sayımın tekrarlanmasına ilişkin talebimiz yinelenmiştir. Manisa İl Seçim Kurulu Başkanlığı, bu dilekçeye 03.04.2019 tarih ve 2019/41 sayılı kararı ile cevap vermiştir. Manisa İl Seçim Kurulu Başkanlığı kararında; Yunusemre İlçe Seçim Kurulunun 2019/49 sayılı karar yazısında açık ve net bir şekilde, İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanlığının 524 sandıktaki tüm sayımın tekrarlanmasına ilişkin talebinin olduğu ve bu talebin reddedildiği ifade edilmesine rağmen; 'Daha önce tüm sandıklarla ilgili itiraz yapılmadığı, itiraz edilen sandıklar yönünden İlçe Seçim Kurulunca değerlendirme yapıldığı, ancak bu kez ilk itiraz dilekçesinde ileri sürülmeyen diğer sandıklar yönünden de tekrar sayım döküm yapılmasının talep edildiği' gerekçesiyle itirazımızın reddine karar vermiştir. Bu durum, Manisa İl Seçim Kurulunun, Yunusemre İlçe Seçim Kurulu kararını okumadan karar verdiğini açıkça göstermektedir. Bu karar, Manisa kamuoyunda 'Siz ne kadar itiraz ederseniz edin, sonuç değişmeyecek' olarak algılanmıştır. Buna rağmen biz hala yüce Türk yargısına güveniyoruz ve itirazımızı Yüksek Seçim Kuruluna taşıyoruz. Yüksek Seçim Kurulunun bu haksızlığı gidereceğine ve Yunusemre'de oy kullanmış toplam 140 bin 700 seçmenin iradesinin sandığa nasıl yansıdığının sağlıklı olarak tespit edilebilmesi için 524 sandığın tamamının yeniden sayılması yönünde karar alacağına inanmak istiyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA