İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık Gençlerle Buluştu

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık'ın gerçekleştirdiği gençlik buluşmasında "Tek derdimiz Yomra'dır. Modern ve yaşanılabilir bir Yomra inşa edeceğiz. Adil olacağım, herkese eşit olacağım" mesajı verdi.

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Sancak ve Kaşüstü mahallelerinin gençleri ile bir araya geldi. Gecede hemşehrilerine hitap eden Bıyık, Yomra'ya hak ettiği hizmetleri getireceklerini söyledi. Bıyık, "Yomramızdaki mevcut belediye yönetiminin Yomra'mıza elle tutulur, gözle görülür hizmet yapmayışından ötürü Yomra halkının talebi üzerine göreve talip oldum. Bu yola çıkarken temel ilkelerimizi açıkladık. 'Şeffaf olacağız, adil olacağız, adaletle yöneteceğiz, insan odaklı olacağız, herkese eşit olacağız' dedik. Sadece bana oy verenlerin ya da bazı kişilerin değil, Yomra'da yaşayan herkesin ve Yomra dışındaki tüm Yomralıların belediye başkanı olmak için, Yomra'yı güzellikleriyle örnek bir ilçe haline getirmek için yola çıktık. Daha yolun başında iken seçim sürecinde bile Yomra siyasetine bir seviye getireceğimizi söyledim. İlkeli olacağımızı, kimseyle kavga etmeyeceğimizi, kimseye iftira atmayacağımızı, kimse üzerinden siyaset yapmayacağımızı, eksikleri anlatıp yapabileceklerimizi konuşacağımızı ifade ettim. ve bütün üzerimize gelmelere rağmen kimseye aldırış etmeden yolumuza devam ettik. Bizim kimseyle bir derdimiz yok, bizim kimseyle işimiz yok. Bizim derdimiz Yomra'mızdır. Benim için önemli olan modern ve yaşanılabilir bir Yomra inşa etmektir. Benim için önemli olan adaletli bir yönetim sergilemek, herkesin huzur içinde yaşayacağı bir Yomra tesis etmektir" diye konuştu.

"Yomra'da söz de karar da halkın olacaktır" diyerek sözlerini sürdüren Bıyık, "Yomra'yı birlikte yöneteceğiz. Yapacaklarımızı birlikte planlayacağız. Ben asla ticaretle uğraşmayacağım. Aile bireylerim ve meclis üyelerimin de ticaret yapmasına izin vermeyeceğim. Tek işim belediye başkanlığı olacak ve gece gündüz Yomra için çalışacağım. Yomra'nın eksiklerinin neler olduğunu, Yomra halkının neleri istediğini çok iyi biliyorum. Parklardan çay bahçelerine, pazaryerlerinden otoparklarına, yürüyüş yolundan sokakların modernleştirilmesine, doğalgazdan altyapıya kadar Yomra'nın eksiklerini hep birlikte tek tek gidereceğiz. Allah'ın izni ile görev süremiz boyunca tüm sorunları tek tek çözeceğiz. İstişare yapacağız, birlikte değerlendireceğiz, sorunları birlikte çözüp birlikte yaşayacağız. Görev sürem boyunca sizlere asla yalan konuşmayacağım" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA