MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın sözlerinin ardından İYİ Parti ve HDP ittifakı tescillenmiştir." ifadelerini kullandı.

Osmanağaoğlu, yaptığı açıklamada, bazı mahfillerin Türk milletinin birliğine, bütünlüğüne kast ettiğini vurguladı.

Türk siyaseti içinde millet aleyhine el kaldıran kaos komisyoncularının olduğunu ileri süren Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bunlar, sağ gözünü Pensilvanya'ya kırpıp; sol gözü ile terörist cenazelerinde yaş döken, milletin gözü önünde; özgürlük, demokrasi, hukuk masalları ile kendilerini kamufle etmeye çalışan ve siyasi tarihimizde bir ikincisine rastlanmayan, bir numaralı tiyatro oyuncularıdır. Bunlar, ilgili kumpanyanın talimli aktörleridir. Bunlar, ağzının sağ tarafı ile hamaset yaparken sol tarafıyla da emperyalist ıslıklar çalabilen siyasetin çok yüzlü tiyatral kimlikleridir. Bunların başından beri başa gelip, başa oturma sevdasıyla, terör sevicilerle baş başa verip oluşturdukları kirli ittifak, Millet İttifakı'nın tescilli ve baş üstünde tutulan üyesi HDP'nin Grup Başkanvekilinin sözleriyle bir kez daha ortaya çıkmıştır."

Bu ittifakın Türk milletinin vicdanı tarafından reddedildiğini aktaran Osmanağaoğlu, "Bu aykırı ittifak, Kandil güdümlü malum partinin Grup Başkanvekili tarafından müttefiki İP'in üslubunu yola getirme namına sarf ettiği 'Size PKK'ye gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oyları ile oturuyorsunuz' ifadeleriyle açık olmuş, bir kez daha tescillenmiştir. Kısaca HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın sözlerinin ardından İYİ Parti ve HDP ittifakı tescillenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA