İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımına, Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner tepki gösterdi.

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımına, Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner tepki gösterdi.

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, Sarıtaşlı'nın sosyal medyadaki paylaşımıyla FETÖ'cü Semih Terzi'ye sahip çıkarken, şehit Ömer Halisdemir'i darbeci ilan ettiğini belirtti.

Sarıtaşlı'nın daha sonra hesabını gizleyerek, paylaşımını sildiğini aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Ömer Halisdemir darbecilere darbe yapan 15 Temmuz gecesinin kilit ve sembol isimlerinden biridir. Eğer bir kişi bu kahraman vatan evladının darbeci olduğunu ifade ediyorsa kimlerle aynı tastan su içtiğini itiraf ediyordur. FETÖ ve uzantılarıyla hala devam eden mücadelede sayın savcılarımızın bu gibi itirafları da dikkate alacağı ve gerekeni yapacağından şüphem yoktur. Bu ülkede hainlerden başka kimse bu vatan uğruna şehit düşen bir kişiye saygısızlık yapmaz, hainlerin yapmaya çalışmasına da önce yüce Türk adaleti ve sonra da yüce Türk milleti izin vermez. Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririm."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Bülent Turan Abdurrahman Bulut Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Derya Uluğ Buse Varol Fatma Girik Demet Akalın
Spor Balotelli Fatih Terim Hakan Reçber Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 17:06:06. #1.15#

title