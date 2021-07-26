İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımına, Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner tepki gösterdi.

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımına, Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner tepki gösterdi.

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, Sarıtaşlı'nın sosyal medyadaki paylaşımıyla FETÖ'cü Semih Terzi'ye sahip çıkarken, şehit Ömer Halisdemir'i darbeci ilan ettiğini belirtti.

Sarıtaşlı'nın daha sonra hesabını gizleyerek, paylaşımını sildiğini aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Ömer Halisdemir darbecilere darbe yapan 15 Temmuz gecesinin kilit ve sembol isimlerinden biridir. Eğer bir kişi bu kahraman vatan evladının darbeci olduğunu ifade ediyorsa kimlerle aynı tastan su içtiğini itiraf ediyordur. FETÖ ve uzantılarıyla hala devam eden mücadelede sayın savcılarımızın bu gibi itirafları da dikkate alacağı ve gerekeni yapacağından şüphem yoktur. Bu ülkede hainlerden başka kimse bu vatan uğruna şehit düşen bir kişiye saygısızlık yapmaz, hainlerin yapmaya çalışmasına da önce yüce Türk adaleti ve sonra da yüce Türk milleti izin vermez. Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririm."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci